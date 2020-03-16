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Исследование: российский рынок онлайн-видео в 2020 году увеличится на треть

Эксперты подсчитали, что в 2019 году суммарная выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 27 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 45%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Объем рынка легального онлайн-видео в России в 2020 году может вырасти по сравнению с 2019 годом на 30-35% и превысить 37 млрд рублей, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Эксперты подсчитали, что в 2019 году суммарная выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 27 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 45%. Вместе с тем темпы роста в 2020 году могут снизиться по сравнению с прошлогодними до 35%. Однако, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, снижение объясняется эффектом низкой базы и тем, что за последние годы уже сформировалась активная аудитория онлайн-кинотеатров.

Согласно исследованию, крупнейшим игроком на российском рынке по итогам 2019 года стал онлайн-кинотеатр Ivi, его доля выросла на 2 п.п., до 23%. Выручка Ivi за 2019 год составила 6,1 млрд рублей, уточнили в компании. Мультимедийный сервис Okko (15%) и YouTube (11%) также вошли в топ-3. По 7% рынка занимают Megogo и "Ростелеком", 5% - у Amediateka, 4% - у "Кинопоиска", принадлежащего "Яндексу". Американский онлайн-кинотеатр Netflix в 2019 году по объему выручки в России забрал 4% рынка.

Лидерами роста в прошлом году стали онлайн-кинотеатры Start (рост выручки в 3,5 раза), Okko (в 2 раза), Premier (86,7%), Ivi (55%). Доли Start и Premier на российском рынке составляют пока лишь по 2%.

Один из главных трендов, полагают эксперты, - постепенное доминирование платной модели выручки, то есть получение доходов от подписок, над доходами от рекламы. Так, если в 2016 году доходы из этих двух источников были примерно поровну, то в 2018 году на подписки приходилось 66% выручки (или 12,3 млрд рублей), а в 2019 году - почти 72%, то есть порядка 20 млрд рублей.

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