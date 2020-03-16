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"Известия": Минтруд предложил ввести беззаявительный механизм назначения пенсий

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минтруд России готовит к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести с 2021 года беззаявительный механизм назначения пенсий. В соответствии с предложением граждане РФ, достигшие 45 лет, через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих пенсионных накоплений, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

По сведениям издания, законопроект будет представлен в правительство РФ в сентябре, а в декабре внесен в нижнюю палату парламента, где инициативу готовы поддержать все фракции.

Как отмечают "Известия", министерство переходит к использованию цифровых технологий для создания максимально комфортных условий для жителей страны. "Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению. Уведомления ПФР, согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года после того, как человеку исполнилось 45 лет. Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения права на нее", - сообщили газете в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в уведомлении ПФР планируется отразить параметры, которые используются для того, чтобы рассчитать выплаты, а также данные о размере пенсионных накоплений.

В феврале министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что с июля 2021 года в РФ будет введен беззаявительный порядок назначения пенсий по инвалидности. Это также отражено в законопроекте Минтруда, о котором идет речь.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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