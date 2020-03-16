Ретейлеры настаивают на ускорении легализации онлайн-продаж лекарств из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) считает необходимым ускорить принятие законопроекта о продаже лекарств в интернете в связи с распространением нового коронавируса в мире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"В АКИТ считают, что принятые из-за коронавируса ограничения должны ускорить принятие решения по легализации интернет-продаж лекарств, и готовы оперативно решать этот вопрос с регулятором", - сказал официальный представитель ассоциации.

По мнению представителей организации, возможность покупки лекарств по интернету, учитывая угрозу распространения коронавируса, становится особенно актуальной. "На фоне объявленной ВОЗ пандемии, все больше потребителей намерены сократить количество личных контактов и заменить походы по магазинам покупками через интернет. Устойчивый рост онлайн-спроса ощущают все ретейлеры - участники АКИТ и готовы предоставить населению России необходимый ассортимент товаров, однако законодательный пробел помешает это сделать в части обеспечения лекарственными препаратами", - считают в АКИТ.

В ассоциации добавили, что в условиях неблагоприятной ситуации по коронавирусной инфекции для участников АКИТ главным приоритетом становится безопасность и благополучие как покупателей, так и работников.

Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, после этого его движение было приостановлено. В феврале президент Владимир Путин попросил депутатов ускорить принятие документа.

Поправками ко второму чтению законопроекта вводится разрешение на дистанционную розничную продажу лекарств, отпускаемых по рецепту, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Причем эта норма в отношении рецептурных препаратов является отложенной. Предлагается привести ее в действие с 1 января 2022 года, а продавать безрецептурные - уже с 1 июля 2020 года.

Вспышка коронавируса нового типа

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.