{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Эксперты оценили потери банков из-за падения цен на нефть

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" прогнозирует, что прибыль кредитных организаций до налогов по итогам года упадет на 20-25%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ключевая ставка, установленная Банком России, может быть повышена на 1-1,5 процентного пункта (п.п.) до конца текущего года, говорится в подготовленном рейтинговым агентством "Эксперт РА" обзоре "Прогноз банковского сектора на 2020 год: весеннее обострение". Сейчас ключевая ставка составляет 6% годовых.

На эту тему
Крупнейшие падения курса рубля

"Ослабление курса национальной валюты на фоне слабых котировок нефти приведет к ускорению инфляционных процессов и превышению таргета, установленного Банком России в 4%. В результате ключевая ставка может быть повышена на 1-1,5 п.п. до конца 2020 года, а темпы роста российской экономики замедлятся до околонулевых значений", - говорится в материале.

Эксперты в умеренно негативном сценарии прогнозируют снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40-45 за баррель. Однако в случае отсутствия новых договоренностей по возобновлению сделки ОПЕК+ среднегодовая цена на нефть марки Brent может опуститься ниже $35 за баррель. "В результате поддержание курса рубля в текущем ценовом диапазоне станет экономически невыгодным для Банка России, так как будет ускоренно истощать резервы. Отказ от валютных интервенций на фоне слабых цен на нефть приведет к значительному обесценению национальной валюты и активирует условия для наступления кризисного сценария", - говорится в материале.

Банковский сектор

По финансовому результату банков агентство прогнозирует, что прибыль кредитных организаций до налогов по итогам 2020 года упадет на 20-25% по сравнению с прошлым годом, до 1,2-1,3 трлн рублей против 1,6 трлн рублей в 2019 году (без учета влияния МСФО 9), а рентабельность собственного капитала (ROE) составит около 10-11% против 14,6% за 2019 год.

На эту тему
Обвал нефтяных цен: Россия проявила несговорчивость, но это оправданно?

В рейтинговом агентстве рассматривают устойчивость банковского сектора в данный момент как более высокую, чем в кризисы 2008 и 2014 годов. Это в большей степени вызвано уходом с рынка слабых игроков, а также ростом концентрации сектора на госбанках.

При этом аналитики ожидают снижения рентабельности банковского сектора по итогам 2020 года "прежде всего вследствие реализации рыночного риска от отрицательной переоценки ценных бумаг, а также роста отчислений в РВПС (резервы на возможные потери по ссудам)". Также давление на рентабельность окажет рост стоимости привлеченных средств в связи со снижением профицита свободной ликвидности в секторе. РБК сообщает со ссылкой на управляющего директора по рейтингам кредитных институтов "Эксперт РА" Александра Сараева, что обесценение ценных бумаг на 10% для финансового результата банковской системы означает потерю 200 млрд рублей.

Больше всего пострадать могут, по мнению экспертов, автокредитование и необеспеченное розничное кредитование. "Банки снизят объемы вновь выдаваемых кредитов пока ситуация не стабилизируется. Учитывая, что кредитования ФЛ [физических лиц] в последние годы было наиболее маржинальным сегментом, это окажет заметное давление на финансовый результат сектора", - считают в агентстве.

Кроме того, банковский сектор может столкнуться с ухудшением качества кредитных портфелей как корпоративных, так и розничных заемщиков. Формирование дополнительных резервов приведет к снижению запаса по капиталу.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Пособие на детей от трех до семи лет будет назначаться без каких-либо справок
Заявление о назначении выплаты можно будет направить в электронном виде через портал госуслуг либо подать в МФЦ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС