Эксперты оценили потери банков из-за падения цен на нефть

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ключевая ставка, установленная Банком России, может быть повышена на 1-1,5 процентного пункта (п.п.) до конца текущего года, говорится в подготовленном рейтинговым агентством "Эксперт РА" обзоре "Прогноз банковского сектора на 2020 год: весеннее обострение". Сейчас ключевая ставка составляет 6% годовых.

"Ослабление курса национальной валюты на фоне слабых котировок нефти приведет к ускорению инфляционных процессов и превышению таргета, установленного Банком России в 4%. В результате ключевая ставка может быть повышена на 1-1,5 п.п. до конца 2020 года, а темпы роста российской экономики замедлятся до околонулевых значений", - говорится в материале.

Эксперты в умеренно негативном сценарии прогнозируют снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40-45 за баррель. Однако в случае отсутствия новых договоренностей по возобновлению сделки ОПЕК+ среднегодовая цена на нефть марки Brent может опуститься ниже $35 за баррель. "В результате поддержание курса рубля в текущем ценовом диапазоне станет экономически невыгодным для Банка России, так как будет ускоренно истощать резервы. Отказ от валютных интервенций на фоне слабых цен на нефть приведет к значительному обесценению национальной валюты и активирует условия для наступления кризисного сценария", - говорится в материале.

Банковский сектор

По финансовому результату банков агентство прогнозирует, что прибыль кредитных организаций до налогов по итогам 2020 года упадет на 20-25% по сравнению с прошлым годом, до 1,2-1,3 трлн рублей против 1,6 трлн рублей в 2019 году (без учета влияния МСФО 9), а рентабельность собственного капитала (ROE) составит около 10-11% против 14,6% за 2019 год.