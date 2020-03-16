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Пособие на детей от трех до семи лет будет назначаться без каких-либо справок

Заявление о назначении выплаты можно будет направить в электронном виде через портал госуслуг либо подать в МФЦ
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пособие на детей от трех до семи лет включительно будет назначаться с 1 июля 2020 года без каких-либо справок от граждан, сообщил ТАСС глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"Сделать получение социальной помощи простым и доступным - это одна из задач, которую ставит перед нами президент [России Владимир Путин]. Для организации выплат на детей от трех до семи лет регионам предоставляется технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия. Принятые меры позволят назначать пособие просто по заявлению. Собирать справки гражданам не потребуется", - сказал министр.

Он напомнил, что ранее для назначения пособий и выплат гражданам приходилось самостоятельно доказывать нуждаемость и подтверждать доход. Для упрощения этого порядка потребовалось не только усовершенствовать технологическую базу держателей данных, но и внести изменения в федеральное законодательство. Впервые алгоритм и порядок назначения выплаты были проработаны на федеральном уровне и выплаты на детей от трех до семи лет будут назначаться в упрощенном порядке. Заявление о назначении выплаты можно будет направить в электронном виде через портал госуслуг либо подать в МФЦ.

Котяков также добавил, что сегодня целый ряд выплат малообеспеченным семьям назначается на региональном уровне.

"Необходимо переходить к назначению большинства социальных пособий без справок от гражданина. Мы окажем всю необходимую поддержку субъектам федерации. Впервые обеспечена реальная возможность минимизировать бюрократию при назначении помощи семьям. Этой возможностью необходимо воспользоваться", - уверен министр.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума 5,5 тыс. рублей. Выплата устанавливается сразу на год, пояснили в Минтруде.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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