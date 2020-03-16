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"Ъ": тарифы на связь могут вырасти на 20%

Издание при этом сообщает, что государство не будет предоставлять операторам компенсации за бесплатный доступ к значимым сайтам

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT предупредили о росте цен на тарифы связи при отсутствии компенсации государства за предоставление бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект предложений комиссии по финансированию такого доступа.

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В рабочую группу входят представители МТС, "Мегафона", "Вымпелкома", Tele2, "ЭР-Телекома", "Яндекса", Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций. После согласования комиссией предложения будут направлены в правительство и Минкомсвязь.

С учетом потерь операторов из-за снижения курса рубля связь в 2020 году может подорожать на 20%, полагают эксперты. Ранее "Коммерсантъ" отмечал, что затраты IT-компаний и операторов на обеспечение бесплатного доступа в значимым интернет-ресурсам оцениваются в 150 млрд рублей в год.

По информации издания, рабочая группа РСПП предложила ввести налоговые льготы или вычеты либо создать специальный тариф с минимальным фиксированным ежемесячным платежом. Компенсировать затраты на подобный тариф предлагается либо за счет снижения налогообложения, либо за счет пропорционального повышения цен на стандартные тарифы.

В свою очередь, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство против компенсирования операторам затрат на бесплатный доступ к значимым сайтам, так как трафик на такой доступ министерство оценило в 10% от общего трафика операторов связи. Минкомсвязь в ближайшее время проведет тесты для изучения показателей потребления трафика.

15 января президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил подготовить проект "Доступный интернет", обеспечив по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. В Минкомсвязи заявляли, что доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным с 1 марта 2020 года. Впоследствии в министерстве поясняли, что обеспечение бесплатного доступа к сайтам госуслуг и органов власти - первый шаг в реализации проекта "Доступный интернет", в дальнейшем не исключено расширение списка социально значимых ресурсов до соцсетей, поисковиков и мессенджеров.

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