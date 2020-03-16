Мишустин поручил подготовить план первоочередных действий в связи с коронавирусом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в понедельник до конца дня вторника, 17 марта, подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.

"Поручаю до конца дня вторника подготовить план первоочередных действий, который в том числе должен включать следующие меры. Первое - это меры поддержки отрасли торговли, позволяющие сформировать достаточно надежный запас товаров первой необходимости. Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, надо также упростить процедуру поставок как внутри страны, так и из-за границы. "С завтрашнего дня сроком на один месяц надо отменить ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне зеленый коридор для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами", - добавил он.

Онлайн-мониторинг экономической ситуации

Правительство РФ будет вести полный онлайн-мониторинг экономической ситуации в стране в связи с эпидемией коронавируса.