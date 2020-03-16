Мишустин поручил подготовить план первоочередных действий в связи с коронавирусом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в понедельник до конца дня вторника, 17 марта, подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.
"Поручаю до конца дня вторника подготовить план первоочередных действий, который в том числе должен включать следующие меры. Первое - это меры поддержки отрасли торговли, позволяющие сформировать достаточно надежный запас товаров первой необходимости. Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, надо также упростить процедуру поставок как внутри страны, так и из-за границы. "С завтрашнего дня сроком на один месяц надо отменить ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне зеленый коридор для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами", - добавил он.
Онлайн-мониторинг экономической ситуации
Правительство РФ будет вести полный онлайн-мониторинг экономической ситуации в стране в связи с эпидемией коронавируса.
"Также в режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров", - сказал Мишустин.
Резерв на первоочередные мероприятия по поддержке экономики и граждан в условиях распространения коронавируса в РФ составит 300 млрд рублей.
"Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержке отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий", - сказал глава правительства.
Мишустин попросил крупные корпорации подключить свои ресурсы для противодействия эпидемии коронавируса.
Льготное кредитование бизнеса
Правительство расширит программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса.
"Меры поддержки сегмента малых и средних предприятий. В первую очередь, мы должны обеспечить доступ к кредитным ресурсам по разумным процентным ставкам, - сказал Мишустин. - Для этого я предлагаю расширить действующие программы льготного кредитования, максимально убрать ограничения и увеличить, соответственно, объемы предоставляемых субсидий".
Оповещение граждан
Правительство выстроит систему онлайн-оповещения граждан, в том числе в социальных сетях, о развитии ситуации с распространением коронавируса, добавил премьер-министр.
"В ближайшее время нами будет выстроена система постоянного онлайн-оповещения граждан, в том числе через социальные сети, о развитии ситуации. Также мы запустим единую телефонную горячую линию, будем размещать самую актуальную информацию по стране, по каждому региону о числе заболевших, о тех, кто выздоровел", - сказал Мишустин.