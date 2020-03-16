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Распространение коронавируса нового типа
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Мишустин поручил подготовить план первоочередных действий в связи с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в понедельник до конца дня вторника, 17 марта, подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.

"Поручаю до конца дня вторника подготовить план первоочередных действий, который в том числе должен включать следующие меры. Первое - это меры поддержки отрасли торговли, позволяющие сформировать достаточно надежный запас товаров первой необходимости. Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, надо также упростить процедуру поставок как внутри страны, так и из-за границы. "С завтрашнего дня сроком на один месяц надо отменить ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне зеленый коридор для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами", - добавил он.

Онлайн-мониторинг экономической ситуации

Правительство РФ будет вести полный онлайн-мониторинг экономической ситуации в стране в связи с эпидемией коронавируса. 

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"Также в режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров", - сказал Мишустин.

Резерв на первоочередные мероприятия по поддержке экономики и граждан в условиях распространения коронавируса в РФ составит 300 млрд рублей. 

"Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержке отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий", - сказал глава правительства.

Мишустин попросил крупные корпорации подключить свои ресурсы для противодействия эпидемии коронавируса.

Льготное кредитование бизнеса

Правительство расширит программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. 

"Меры поддержки сегмента малых и средних предприятий. В первую очередь, мы должны обеспечить доступ к кредитным ресурсам по разумным процентным ставкам, - сказал Мишустин. - Для этого я предлагаю расширить действующие программы льготного кредитования, максимально убрать ограничения и увеличить, соответственно, объемы предоставляемых субсидий".

Оповещение граждан 

Правительство выстроит систему онлайн-оповещения граждан, в том числе в социальных сетях, о развитии ситуации с распространением коронавируса, добавил премьер-министр.

"В ближайшее время нами будет выстроена система постоянного онлайн-оповещения граждан, в том числе через социальные сети, о развитии ситуации. Также мы запустим единую телефонную горячую линию, будем размещать самую актуальную информацию по стране, по каждому региону о числе заболевших, о тех, кто выздоровел", - сказал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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