Путин заявил, что Россия сумела компенсировать все потери от санкций

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Да плевать на них, на эти санкции", - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". "По разным оценкам, мы потеряли где-то $50 млрд, но мы и заработали столько же", - добавил президент.

Он согласился, что это немалые потери, но введение санкций, по словам главы государства, заставило страну "включить мозги". Как отметил Путин, Россия начала активно развивать импортозамещение, чтобы самостоятельно производить продукты и использовать технологии, которых у нее не было или которые были утрачены. "Мы воссоздали это все, - констатировал глава государства. - И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу".

Путин назвал чушью мнение, что принятые в ответ на санкции меры были губительны для самой России, как "бомбежка Воронежа". "Контрсанкции" помогли нам развивать сельское хозяйство. Это освободило наш внутренний рынок", - сказал на это глава государства.

По его словам, объемы производства в аграрном секторе выросли в несколько раз, страна заняла первое место в мире по экспорту пшеницы. "В голову никому не могло прийти, что мы будем такими крупными экспортерами, - отметил президент. - А мы доведем это еще до большего объема".

"Мы начали себя обеспечивать по основным продуктам питания, - добавил Путин. - По молоку, по мясу птицы и свинине". При этом, признал он, для развития производства овощей и говядины нужны дополнительные меры.

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