Путин: потери Европы от санкций в ряде сфер оказались более чувствительны, чем для России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия и Европа обе понесли потери в результате санкционного противостояния, причем в ряде сфер они оказались более чувствительными для европейцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам, [как и Россия], - отметил он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". - Они теряют даже более чувствительные вещи".

В качестве примера президент привел потерю в странах Европы рабочих мест, которые перестали быть необходимыми из-за снижения товарооборота с Россией. "У нас самая низкая безработица за всю историю сейчас, - отметил глава государства. - В этом плане мы ничего не потеряли".

Путин подчеркнул, что санкции приносят негативные последствия для обеих сторон. "Плохо, что это перекашивает все экономическое мировое и европейское пространство, - заявил он. - И конкуренция должна быть естественной, без всяких внешних ограничений".

Санкции ЕС

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

Секторальные санкции действуют в отношении ряда российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур. В набор таких мер вошли ограничения в доступе для нескольких крупных российских банков к европейскому кредитованию. При этом "дочки" российских государственных банков, зарегистрированные на территории Европейского союза, выведены из-под секторальных санкций.

Оружейное эмбарго вводит запрет на поставки в Россию техники двойного назначения, в первую очередь электронной. Также запрещено предоставлять РФ новые технологии и продавать высокотехнологичное оборудование для нефтедобывающего сектора. Речь идет об оборудовании и технологиях для шельфовой добычи и разработки нефти, добычи сланцевой нефти, полярного бурения. Помимо этих мер ЕС ввел запрет на ввоз в страны сообщества товаров из Крыма и Севастополя, транспортные и визовые ограничения в отношении их жителей в рамках так называемой Стратегии непризнания вхождения Крыма в состав России.

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