{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин: потери Европы от санкций в ряде сфер оказались более чувствительны, чем для России

В качестве примера российский лидер привел потерю в странах Европы рабочих мест

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия и Европа обе понесли потери в результате санкционного противостояния, причем в ряде сфер они оказались более чувствительными для европейцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам, [как и Россия], - отметил он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". - Они теряют даже более чувствительные вещи".

В качестве примера президент привел потерю в странах Европы рабочих мест, которые перестали быть необходимыми из-за снижения товарооборота с Россией. "У нас самая низкая безработица за всю историю сейчас, - отметил глава государства. - В этом плане мы ничего не потеряли".

Путин подчеркнул, что санкции приносят негативные последствия для обеих сторон. "Плохо, что это перекашивает все экономическое мировое и европейское пространство, - заявил он. - И конкуренция должна быть естественной, без всяких внешних ограничений".

Санкции ЕС

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

Секторальные санкции действуют в отношении ряда российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур. В набор таких мер вошли ограничения в доступе для нескольких крупных российских банков к европейскому кредитованию. При этом "дочки" российских государственных банков, зарегистрированные на территории Европейского союза, выведены из-под секторальных санкций.

Оружейное эмбарго вводит запрет на поставки в Россию техники двойного назначения, в первую очередь электронной. Также запрещено предоставлять РФ новые технологии и продавать высокотехнологичное оборудование для нефтедобывающего сектора. Речь идет об оборудовании и технологиях для шельфовой добычи и разработки нефти, добычи сланцевой нефти, полярного бурения. Помимо этих мер ЕС ввел запрет на ввоз в страны сообщества товаров из Крыма и Севастополя, транспортные и визовые ограничения в отношении их жителей в рамках так называемой Стратегии непризнания вхождения Крыма в состав России.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкции в отношении РоссииИнтервью Владимира Путина ТАСС
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Мишустин поручил подготовить план первоочередных действий в связи с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС