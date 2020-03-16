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Распространение коронавируса нового типа

Правительство даст отсрочку по налогам для сфер туризма и авиаперевозок

В дальнейшем эта мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Компании в сферах туризма и авиаперевозок из-за ситуации с коронавирусом получат отсрочку в выплате налогов, эта мера впоследствии может быть расширена и на другие отрасли. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом коснулась прежде всего сфер туризма и авиаперевозок. "Правительством уже приняты решения по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях, в дальнейшем эта мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия", - сказал премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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