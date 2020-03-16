Руспродсоюз не ждет подорожания круп и макарон

"Цены на продукцию с длительным сроком хранения, которые имеют иные алгоритмы поставок, в ближайшее время, скорее всего, не изменятся", - сказал он.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" не ожидает подорожания круп и макарон в России в ближайшее время, но не исключает роста цен на импортные овощи и фрукты. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

В то же время, по его словам, из-за резкого скачка курса доллара "Руспродсоюз" не исключает роста цен на импортные овощи и фрукты. "По этим категориям у сетей прямые контракты, а значит они могут "отыграть" курсовую динамику достаточно оперативно", - считает Востриков. Он отметил, что сложно назвать категории продуктов, которые не были бы зависимы никаким образом от курса валют. В различной доли валютная составляющая присутствует во всех технологических цепочках производства продуктов питания.

"Напрямую курс влияет на цену импортной продукции, ввозимой из-за рубежа (например, чай, кофе, импортные фрукты и овощи). Современные предприятия пищевой промышленности работают на импортном оборудовании и технике и используют упаковочные материалы и пищевые ингредиенты из разных стран - ввиду необходимости быть конкурентоспособными по выпускаемой продукции", - перечислил глава ассоциации.

Кроме того, по его словам, зерновые продукты, являющиеся сырьем для перерабатывающей промышленности и кормами для животноводства, являются биржевыми товарами и внутренний рынок ориентируется в ценообразовании на международные котировки. Растениеводы, в свою очередь, в процессе производства используют посевной материал, технику, средства защиты растений, поливные системы и т.д., а животноводы закупают оборудование, генетический материал, вакцины, кормовые добавки иностранного производства.

При этом, по мнению Вострикова, сами производители не заинтересованы в том, чтобы необоснованно повышать цены на продукты. "Во-первых, повышение цены в условиях низкой покупательной способности населения приведет к снижению товарооборота и не позволит достичь даже краткосрочного положительного финансового результата. Во-вторых, процедура поднятия отпускных цен в торговых сетях - долгий и сложный процесс, требующий предоставления доказательств изменения цен в других розничных сетях. Фактически затяжная процедура согласования приводит к накопившимся убыткам производителей и резкому поднятию цен, когда уже большинство поставщиков отрасли обращаются с новыми прейскурантами", - сказал он.

Глава ассоциации добавил, что таким образом, цены на продукты в среднесрочной перспективе зависят от динамики курса. "Если рубль продолжит падать, то производители будут вынуждены обращаться в сети для пересмотра действующих прейскурантов. Если доллар опустится до прежних значений, то данный фактор не будет влиять на ценообразование", - заключил он.