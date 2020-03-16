Мишустин поручил обеспечить выплаты врачам и особый порядок оплаты больничных на карантине

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в понедельник обеспечить особый порядок оплаты больничных гражданам, находящимся на карантине, а также стимулирующие выплаты медработникам, работающим над профилактикой распространения коронавируса.

"Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами", - сказал Мишустин на оперативном совещании.

Премьер также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову "создать специальный фонд для премирования врачей, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, особо отличились в борьбе с коронавирусом".

Мишустин также призвал граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым в связи с распространением коронавируса, беречь друг друга и заботиться о своем здоровье. На совещании с вице-премьерами он выразил уверенность, что это позволит оперативно стабилизировать ситуацию с инфекцией.

"Хотел бы еще раз обратиться к нашим гражданам: коронавирусная инфекция угрожает прежде всего пожилым людям и тем, кто имеет какие-то заболевания, особенно хронические", - сказал Мишустин, отметив, что об этом свидетельствует в том числе опыт стран, столкнувшихся с эпидемией. Как подчеркнул премьер, необходимые самоограничения направлены прежде всего на профилактику.

"Мы стараемся работать на упреждение, принимаем хоть и жесткие, но абсолютно оправданные меры, чтобы защитить наших граждан. Прошу отнестись к этому с пониманием", - подчеркнул премьер. "Чем организованнее и ответственнее мы пройдем этот непростой период, тем быстрее мы справимся с этой угрозой и сможем нормализовать ситуацию. Прошу вас помогать и беречь друг друга, уверен, что ответственное отношение к своему здоровью вместе с теми мерами, которые предпринимает сейчас государство, позволит нам оперативно стабилизировать ситуацию", - добавил он.