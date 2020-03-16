{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Мишустин поручил обеспечить выплаты врачам и особый порядок оплаты больничных на карантине

Премьер также поручил создать специальный фонд для премирования врачей, которые особо отличились в борьбе с заболеванием

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в понедельник обеспечить особый порядок оплаты больничных гражданам, находящимся на карантине, а также стимулирующие выплаты медработникам, работающим над профилактикой распространения коронавируса.

"Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами", - сказал Мишустин на оперативном совещании.

Премьер также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову "создать специальный фонд для премирования врачей, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, особо отличились в борьбе с коронавирусом".

Мишустин также призвал граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым в связи с распространением коронавируса, беречь друг друга и заботиться о своем здоровье. На совещании с вице-премьерами он выразил уверенность, что это позволит оперативно стабилизировать ситуацию с инфекцией.

"Хотел бы еще раз обратиться к нашим гражданам: коронавирусная инфекция угрожает прежде всего пожилым людям и тем, кто имеет какие-то заболевания, особенно хронические", - сказал Мишустин, отметив, что об этом свидетельствует в том числе опыт стран, столкнувшихся с эпидемией. Как подчеркнул премьер, необходимые самоограничения направлены прежде всего на профилактику.

"Мы стараемся работать на упреждение, принимаем хоть и жесткие, но абсолютно оправданные меры, чтобы защитить наших граждан. Прошу отнестись к этому с пониманием", - подчеркнул премьер. "Чем организованнее и ответственнее мы пройдем этот непростой период, тем быстрее мы справимся с этой угрозой и сможем нормализовать ситуацию. Прошу вас помогать и беречь друг друга, уверен, что ответственное отношение к своему здоровью вместе с теми мерами, которые предпринимает сейчас государство, позволит нам оперативно стабилизировать ситуацию", - добавил он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Fiat Chrysler закрывает свои заводы в Европе в связи с коронавирусом
Речь идет о закрытии предприятий в Италии, Сербии и Польше
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС