Турагентства предупредили о вероятности полной остановки продаж на этой неделе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Продажа туров через российские турагентства в течение этой рабочей недели может практически полностью остановиться из-за распространения в мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в обращении объединяющей более 12 тыс. турагентов профессиональной группе в Facebook - Radio Travel, которое опубликовал Российский союз туриндустрии (РСТ).

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в ряде стран, принятием федеральными органами исполнительной власти решений об ограничении поездок и введению иных мер, хозяйственная деятельность субъектов туриндустрии экстремально снизилась. В настоящее время реализация услуг сократилась более чем в три раза и стремится к полному прекращению в течение ближайшей рабочей недели", - отмечается в обращении турагентств.

С 16 марта вступило в силу очередное ограничение авиасообщения на фоне распространения коронавируса. С 16 марта авиакомпании смогут выполнять рейсы только в столицы стран - членов ЕС, а также в Лондон, Женеву, Осло из терминала F Шереметьево. Авиакомпании смогут выполнять только чартерные рейсы из европейских городов для возвращения пассажиров домой.

За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены также полеты в Китай, Южную Корею, Иран. Также авиакомпании сокращают рейсы на некоторых направлениях из-за снижения спроса или решения властей ряда стран закрыть въезд - так поступили, например, в Израиле.

Туроператоры по рекомендации Ростуризма приостановили продажу туров в Китай, Южную Корею, Италию и Иран. Кроме того, не рекомендуются к посещению страны, по возвращении из которых из-за большого количество случаев заражения новым коронавирусом необходима самоизоляция в течение двух недель. Кроме того, ряд стран объявил об аннуляции туристических виз в качестве меры по сдерживанию распространения коронавируса.