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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Курс доллара превысил отметку в 74 рубля

Курс евро поднялся до 82,5 рубля
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс евро растет на 2%, до 82,5 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 3,15%, до 2243,1 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,83% и составил 973,5 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Затем индексы ускорили снижение. Так, по данным на 10:05 мск, индекс Мосбиржи опустился до 2224,08 пункта, что на 3,98% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Индекс РТС падает на 4,2%, до 949,9 пункта.

 

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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