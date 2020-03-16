{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Руспродсоюзе заверили, что дефицита продуктов в российских магазинах не будет

Там сообщили, что производство в настоящее время превышает потребление

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Руспродсоюз не ожидает дефицита продуктов в России в связи с тем, что их производство в стране превышает потребление. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

"С точки зрения запасов, дефицита не будет в любом случае, так как производство в РФ превосходит потребление. Мы ограничены платежеспособным спросом населения, поэтому у нас достаточно запасов", - сказал он.

Согласно его данным, только некоторые ретейлеры заявили о необходимости увеличения поставок, в целом же объем заказов поставщиков ретейла не увеличился. "Это свидетельствует о том, что спрос возрос, но не настолько сильно", - сказал Востриков. По его мнению, часть покупателей приобретают продукты впрок, увидев фото с пустыми полками в социальных сетях. Кроме того, роль сыграла и уверенность россиян в росте цен продуктов после скачка доллара, считает он.

Пока, по данным главы Руспродсоюза, перегрузку почувствовали лишь интернет-магазины, в которых срок исполнения заказа увеличился до нескольких дней. Однако, по его мнению, это явление будет длится недолго. "Если вы закупились мешком гречки или несколькими коробками макарон, понятно, что в ближайший год вы эти продукты покупать не будете", - добавил он.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Мишустин поручил подготовить план первоочередных действий в связи с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что необходимо упростить процедуру поставок как внутри страны, так и из-за границы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС