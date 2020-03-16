В Руспродсоюзе заверили, что дефицита продуктов в российских магазинах не будет

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Руспродсоюз не ожидает дефицита продуктов в России в связи с тем, что их производство в стране превышает потребление. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

"С точки зрения запасов, дефицита не будет в любом случае, так как производство в РФ превосходит потребление. Мы ограничены платежеспособным спросом населения, поэтому у нас достаточно запасов", - сказал он.

Согласно его данным, только некоторые ретейлеры заявили о необходимости увеличения поставок, в целом же объем заказов поставщиков ретейла не увеличился. "Это свидетельствует о том, что спрос возрос, но не настолько сильно", - сказал Востриков. По его мнению, часть покупателей приобретают продукты впрок, увидев фото с пустыми полками в социальных сетях. Кроме того, роль сыграла и уверенность россиян в росте цен продуктов после скачка доллара, считает он.

Пока, по данным главы Руспродсоюза, перегрузку почувствовали лишь интернет-магазины, в которых срок исполнения заказа увеличился до нескольких дней. Однако, по его мнению, это явление будет длится недолго. "Если вы закупились мешком гречки или несколькими коробками макарон, понятно, что в ближайший год вы эти продукты покупать не будете", - добавил он.