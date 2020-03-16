{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири" на профилактические работы до 1 апреля

Профилактику оборудования и систем газопровода планируется осуществлять два раза в год
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири", по которому газ идет на Дальний Восток и в Китай, на профилактические работы до 1 апреля. Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.

"Сегодня в 05:00 часов по московскому времени на газопроводе "Сила Сибири" начались профилактические работы. Завершить их планируется до 1 апреля", - говорится в сообщении.

"Даты проведения работ согласованы "Газпромом" и CNPC. По договоренности, ранее достигнутой сторонами, плановая профилактика оборудования и систем газопровода будет осуществляться два раза в год: весной и осенью", - добавили в компании.

В настоящее время газопровод "Сила Сибири", запуск которого состоялся в декабре 2019 года, поставляет газ с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года по "Силе Сибири" должны начаться поставки с еще одного месторождения - Ковыктинского (крупнейшее на Востоке России по запасам газа).

Поставки по заключенному в 2014 году договору между "Газпромом" и китайской CNPC будут осуществляться в течение 30 лет. Ежегодный объем поставок газа - 38 млрд куб. м, сумма контракта - $400 млрд. В декабре 2019 года "Газпром" поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 328 млн куб. м газа.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Мишустин поручил подготовить план первоочередных действий в связи с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что необходимо упростить процедуру поставок как внутри страны, так и из-за границы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС