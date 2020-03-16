Яровая внесла в Думу законопроект об обязанности коллекторов общаться только с должником

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") внесла в понедельник в нижнюю палату парламента законопроект, который запрещает коллекторам общаться с третьими лицами. Об этом сообщила журналистам сама Яровая.

"Действующее законодательство содержит дискриминационное положение, согласно которому допускается взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, его родственниками, соседями, друзьями, коллегами без получения их предварительного согласия", - заявила Яровая.

По ее словам, третьи лица сегодня становятся "субъектами давления и претензий". Поэтому парламентарий предлагает законодательно запретить коллекторам общаться с кем-либо, кроме самих должников. Такие нормы защитят права и интересы граждан, а также оградят их от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами, считает автор документа.

"Это можно назвать "презумпция несогласия третьих лиц". Согласно законопроекту, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его", - подчеркнула Яровая.