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Распространение коронавируса нового типа

Fiat Chrysler закрывает свои заводы в Европе в связи с коронавирусом

Речь идет о закрытии предприятий в Италии, Сербии и Польше

ТАСС, 16 марта. Автоконцерн FCA (Fiat Chrysler automobiles) объявил о временном приостановлении производства на его подконтрольных предприятиях FCA и Maserati в Европе. Как говорится в распространенном в понедельник заявлении компании, речь идет о закрытии нескольких предприятий в Италии, а также заводов в Сербии и Польше.

Закрытие планируется до 27 марта и входит в пакет мер по недопущению распространения коронавируса. Кроме того, "учитывается снижение рыночного спроса на продукцию концерна и необходимость оптимизировать поставки, а также производственный процесс, который будет возобновлен как только сложатся условия для этого", - говорится в заявлении.

Компания, появившаяся в результате слияния FIAT и Chrysler, уже ранее объявляла о закрытии предприятий в Италии после начала локальной вспышки коронавируса. Как говорится в сообщении, гарантированы все меры безопасности офисных сотрудников, которые переведены на удаленный режим работы. Такой формат применяется компанией во всем мире. Головные представительства концерна находятся в Великобритании (Лондон) и Нидерландах (Амстердам). Кроме того, сохранились офисы FIAT в Турине.

Первая локальная вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Италии была выявлена 21 февраля. Согласно последним данным, в стране от коронавируса и его побочных эффектов умерли 1,8 тыс. человек. К настоящему моменту в республике инфицированы более 20 тыс. человек, с начала вспышки выявлено почти 25 тыс. случаев заражения. На территории всей страны действует карантин, запрещено передвижение населения без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Теги
ИталияСербияПольшаРаспространение коронавируса нового типа
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