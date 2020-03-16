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Алекперов увеличил свою долю в "Лукойле" до 3,1%

Он приобрел акции компании на 950 млн рублей
Глава "Лукойла" Вагит Алекперов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава "Лукойла" Вагит Алекперов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов купил акции компании на 950 млн рублей, увеличив свою долю до 3,11% с 3,08%. Об этом говорится в сообщении компании.

Дата, с которой изменилась доля Алекперова в уставном капитале, - 13 марта 2020 года.

Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании 3 декабря 2019 года утвердили решение об уменьшении уставного капитала до 690 млн обыкновенных акций путем приобретения 25 млн бумаг. В ноябре 2018 года уставный капитал "Лукойла" в результате погашения казначейских акций был уменьшен до 715 млн акций.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются глава компании Вагит Алекперов, Леонид Федун, структуры ИФД "Капиталъ" и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus.

Ранее Алекперов говорил, что рассчитывает сохранить свою долю в нефтяной компании. Планировалось, что после погашения казначейских акций "Лукойла" пакет Алекперова в компании составит порядка 30%, а Федуна - 10%.

Теги
РоссияАлекперов, Вагит Юсуфович
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