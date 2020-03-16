Правительство Москвы открыло горячую линию для поддержки предпринимателей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. В Москве начала работу горячая линия, благодаря которой предприниматели могут получить консультацию профильных специалистов и разобрать актуальные меры поддержки бизнеса, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"В Москве сосредоточено наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Нам важно услышать голос каждого предпринимателя, чтобы понимать, как чувствуют себя представители бизнес-сообщества в условиях нестабильной мировой экономической ситуации. Мы подберем необходимые каждому конкретному предпринимателю меры поддержки и оперативно разработаем новые, которые будут соответствовать запросам предпринимателей", - приводятся в сообщении слова руководителя городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Главная цель создания горячей линии - помощь представителям бизнеса в решении проблем, связанных с нестабильной экономической ситуацией, которая сложилась из-за распространения коронавируса, а также снижения цен на нефть и обвала на мировых биржах.

Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09:00 мск до 18:00 мск, по пятницам - с 09:00 мск до 16:45 мск по телефону горячей линии: +7 (495) 276-24-17.

В начале марта, после развала сделки ОПЕК+, резко упали цены на нефть, потянув за собой рубль, который опускался до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Следующее серьезное падение произошло 12 марта, после объявления коронавируса пандемией и решения США запретить въезд из европейских стран: индекс РТС рухнул на 11%, а индекс Мосбиржи - на 8%, при этом доллар по отношению к рублю укрепился на 3%.