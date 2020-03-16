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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Курс евро превысил отметку в 83 рубля

Доллар вырос до 74,38 рубля
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Курс евро по отношению к рублю на Московской бирже вырос на 3% к уровню закрытия предыдущих торгов. Согласно данным на 11:02 мск, европейская валюта торговалась на уровне 83,12 рубля.

По состоянию на 11:10 мск евро находился на отметке 83,28 рубля, что на 3,2% выше уровня закрытия торговой сессии 13 марта. Американская валюта выросла до 74,44 рубля (+2,5%).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне подешевела на 4,9% - до $32,18 за баррель. Стоимость сорта WTI опустилась на 3,3% - до $31,05 за баррель.

 

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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