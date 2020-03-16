Лондонская фондовая биржа открыла неделю падением котировок на 4,7%

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Лондонская фондовая биржа начала неделю резким падением котировок на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США опустить ключевую ставку практически до нуля.
Как свидетельствуют данные торгов, FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, опустился в первые минуты торгов на 4,72%, до 5112 пунктов. На 4,65%, до 14 791, рухнул и более широкий индекс FTSE 250.
Таким образом, британский фондовый рынок продолжил снижаться, как происходило на протяжении последних недель из-за риска глобальной экономической рецессии, вызванной пандемией коронавируса. В прошлый четверг индекс рухнул на 10,87%, продемонстрировав крупнейшее падение с "черного понедельника" октября 1987 года.