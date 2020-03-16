Лондонская фондовая биржа открыла неделю падением котировок на 4,7%

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Лондонская фондовая биржа начала неделю резким падением котировок на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США опустить ключевую ставку практически до нуля.

Нефть, доллар, рубль — как на них влияет изменение базовой ставки ФРС США

Как свидетельствуют данные торгов, FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, опустился в первые минуты торгов на 4,72%, до 5112 пунктов. На 4,65%, до 14 791, рухнул и более широкий индекс FTSE 250.

Таким образом, британский фондовый рынок продолжил снижаться, как происходило на протяжении последних недель из-за риска глобальной экономической рецессии, вызванной пандемией коронавируса. В прошлый четверг индекс рухнул на 10,87%, продемонстрировав крупнейшее падение с "черного понедельника" октября 1987 года.