Банк Кореи понизил учетную ставку до рекордного показателя 0,75%

ТАСС, 16 марта. Банк Кореи (центральный банк Республики Корея) в понедельник понизил учетную ставку с 1,25% до 0,75% на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении ставки почти до нуля. Об этом сообщает агентство Yonhap .

Последний раз такое резкое сокращение учетной ставки происходило в 2001 году после терактов 11 сентября и в октябре 2008 года во время всемирного финансового кризиса. Как отмечает агентство, таким образом впервые в истории этот показатель вплотную приблизился к нулевой отметке.

В воскресенье ФРС США снизила ставку кредита почти до нуля в рамках борьбы с рисками, связанными с пандемией коронавируса. Это вызвало в понедельник хаотичное движение котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, резкое удорожание, а затем падение курса иены по отношению к доллару.