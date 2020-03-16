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Распространение коронавируса нового типа

Спрос на доставку продуктов через Delivery Club в минувшие выходные вырос на 22%

При этом на 15% вырос средний чек

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Delivery Club зафиксировал рост количества заказов на доставку продуктов в минувшие выходные на 22%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"По итогам прошедших выходных мы можем говорить об ускорении роста спроса на доставку продуктов. Количество заказов увеличилось на 22% по сравнению с предыдущими выходными, на 15% вырос средний чек. Показательно, что это происходит на фоне высокой базы - неделю назад отмечался Международный женский день", - сообщили в пресс-службе.

В компании отмечают, что в большей степени на рост количества заказов оказали влияние не те покупатели, которые решили позаботиться о "запасах", а те, которые предпочли онлайн-заказ обычному походу в магазин. "Хотя мы, действительно, видим повышение спроса и на продукты длительного хранения (крупы, макаронные изделия, консервы). При этом для рынка доставки готовой еды в России более показательной будет текущая неделя. Введение дополнительных профилактических мер, включая возможный переход на удаленный режим учебных заведений и крупных компаний, может ускорить и рост количества заказов из ресторанов", - добавили в Delivery Club.

При этом компания особо отмечает, что пока склонна считать, что доставка из ресторанов растет за счет привычных факторов: это изменение модели поведения потребителей, быстрые темпы развития самого сервиса и сезонность. Опыт стран, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, показывает, что их жители начинают существенно чаще пользоваться доставкой и продуктов, и готовой еды. Использование сервисов доставки повсеместно воспринимается как способ минимизировать количество контактов по сравнению с походом в магазин или ресторан, - пояснили в пресс-службе.

В минувшую пятницу Delivery Club запустил функцию бесконтактной доставки.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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