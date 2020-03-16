РФПИ сообщил о приостановке сделки по вхождению Saudi Aramco в капитал "Новомета"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сделка по приобретению консорциумом РФПИ и саудовской Saudi Aramco 30,76% в "Новомете", российском производителе оборудования для нефтедобычи, откладывается. Об этом сообщил ТАСС представитель фонда. Причина - рыночная неопределенность, отметил он.

"Сделка приостановлена на неопределенный срок из-за изменившейся макроэкономической ситуации", - сказал представитель фонда.

Ранее об этом написала газета "Коммерсантъ", объяснив причину срыва договоренностей позицией "Роснефти", которая является одним из крупнейших клиентов "Новомета".

В "Роснефти" опровергают свою причастность к срыву сделки и выразили намерение защищать свою репутацию. "Необоснованные выводы статьи о том, что "Роснефть", якобы, противодействовала сделке между акционерами компании "Новомет", не соответствуют действительности, являются целенаправленной дезинформацией и повлекут за собой юридические меры, требуемые для защиты репутации компании и обеспечения интересов ее акционеров", - говорится в сообщении "Роснефти".

В компании отметили, что "Роснефть" не является стороной сделки, поэтому не может комментировать ход переговоров между компанией "Новомет", ее текущими и потенциальными акционерами.

О потенциальной сделке

В конце ноября 2019 года правительственная комиссия по иностранным инвестициям уже одобрила эту сделку. По ее условиям, 20,5% в "Новомете" за 5 млрд рублей приобретала саудовская сторона и 10,2% за 2,5 млрд рублей - РФПИ.

Предполагалось, что "Роснано", владевшая 30,76% в "Новомете", полностью выйдет из капитала компании. Сумма сделки в 7,5 млрд рублей была ранее одобрена советом директоров "Роснано". Она вошла в проект в 2011 года, инвестировав в него около 4 млрд рублей.

В 2018 году сорвалась сделка по покупке 100% доли в "Новомете" американской Halliburton. Тогда причиной отказа иностранному инвестору стали санкции.

О компании

Основной профиль деятельности "Новомета" - производство оборудования для добычи нефти. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту компании, 30,76% (до сделки) - у "Роснано", миноритарные доли - у фондов Baring Vostok и Russia Partners.

"Новомет" имеет представительства в США, Канаде, в ряде стран Африки, Азии и Южной Америки. В России клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании.