Власти Польши приняли решение остановить внутреннее авиасообщение из-за коронавируса

ВАРШАВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Польши решило приостановить внутренние пассажирские авиаперевозки для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала Polsat глава канцелярии польского правительства Михал Дворчик.

"С сегодняшнего дня все перелеты внутри страны будут приостановлены. Такое решение принял премьер", - сказал он.

В ночь с субботы на воскресенье Польша приостановила международные воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки. За находящимися за границей поляками власти отправляют спецрейсы национальной авиакомпании LOT.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 150. Три человека умерли, 13 выздоровели. 768 пациентов госпитализированы с подозрением на заражение, около 30 тыс. остаются в условиях домашнего карантина.

Власти республики решили ввести особое положение эпидемиологической угрозы, закрыть все государственные границы и не пускать в страну иностранцев без серьезных оснований, отправляя всех приезжающих из-за границы в 14-дневный карантин. За последние сутки из-за этих решений на границах, в том числе с Чехией и Германией, образовались многокилометровые пробки, в которых водителям приходится простаивать по несколько часов. На польско-российской границе с Калининградской областью интенсивность движения значительно снизилась, ситуация стабильная.

Отменены все массовые мероприятия, гражданам запрещено собираться в группы численностью более 50 человек. Закрылись представительства многих компаний и государственных служб. Почти до конца марта в стране будут закрыты все образовательные учреждения, театры, музеи, кинотеатры, спортивные клубы, бассейны, рестораны, кафе, бары и казино. Закрыты также все торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.