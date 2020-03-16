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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Миланская биржа начала новую торговую неделю с падения основного индекса на 7,5%

FTSE MIB опустился до 14728 пунктов

РИМ, 16 марта. /ТАСС/. Торги на Миланской бирже в понедельник начались падением основных котировок. Основной индекс FTSE MIB опустился на 7,5% до 14728 пунктов, следует из данных на сайте площадки.

Котировки концерна FCA (Fiat Chrysler automobiles), который объявил о закрытии своих предприятий в Европе, упали на 10%. Продолжает терять энергетическая Eni. Как пишет в понедельник газета La Repubblica, за последние три недели потери компании составили 52%.

По завершении торгов на прошлой неделе миланской площадке удалось немного нивелировать потери, закрывшись в уверенном положительном поле (7,12%).

При этом продолжает расти главный кризисный показатель - спред (разница стоимости ценных бумаг Италии и Германии и процент по обслуживанию внешней государственной задолженности), достигнув в понедельник 264 пункта с 218 на момент закрытия биржи в пятницу.

Теги
ИталияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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