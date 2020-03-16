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Российский рынок ответил на резкое снижение ставки ФРС США очередным падением

Эксперты считают, что российские фондовые активы и валюта продолжат дешеветь
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Торги на Московской бирже в понедельник открылись в "красной зоне" на фоне дешевеющей нефти и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США практически обнулить ставку, свидетельствуют данные торгов.

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На 12:30 мск индекс Мосбиржи снижается на 3,24%, до 2241,4 пункта. РТС падает на 5,08%, до 941,627 пункта.

Курс доллара по состоянию на полдень достиг 75 рублей (рост на 3,31%), евро превысил 84 рубля, поднявшись на 4,11%.

Цены на нефть, по итогам прошлой недели рухнувшие почти на 30%, в понедельник продолжают падать. Стоимость майского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE снижается на 7,06%, до $31,46 за баррель.

Негативный внешний фон

Как полагают аналитики, ФРС США не удалось внушить уверенность инвесторам - напротив, столь резкие меры, подобных которым не принималось со времен кризиса 2008 года, напугали рынки. В ночь на понедельник регулятор, руководство которого должно было собраться 17-18 марта, понизил ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 0-0,25%, и объявил о запуске программы количественного смягчения на $700 млрд. Это снижение стало вторым с начала месяца - на экстренном заседании 3 марта ФРС уже опускала ставку на 50 базисных пунктов.

"Неожиданное и агрессивное снижение ставки ФРС инвесторы восприняли как очень тревожный сигнал, указывающий на растущие риски масштабного деструктивного воздействия пандемии COVID-19 на мировую экономику", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич согласен с тем, что подобные действия ФРС дают инвесторам поводы думать, что они не полностью учитывают негативный экономический эффект от коронавируса.

"Возможно, участники рынка будут более благосклонны к налогово-бюджетному стимулированию, на которое готовы пойти многие страны", - предполагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Другой причиной для падения рынков стала негативная макроэкономическая статистика из Китая, полагают Дейнека и Зварич. Согласно опубликованным в понедельник утром данным, промышленное производство и розничные продажи в КНР за январь - февраль упали соответственно на 13,5% и 20,5% - гораздо хуже ожиданий.

Чего ждать 

С учетом такого фона все опрошенные аналитики считают, что российские фондовые активы и валюта продолжат дешеветь.

"Индекс Мосбиржи, по нашим оценкам, может отойти в зону 2200-2250 пунктов, а курса рубля - сместиться в направлении диапазона 75-77 [рублей за доллар]", - прогнозирует Дейнека.

По словам Кожуховой, ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник составляет 2200-2450 пунктов.

"Снижение на азиатских площадках и падение цен на нефть будут способствовать активизации продаж в российских бумагах", - соглашается Зварич. По его оценке, рублевый индекс может отступить к нижней границе диапазона 2200-2350 пунктов. Что касается валюты, курс доллара может оказаться совсем близко к 75 рублям, говорит он.

Эти прогнозы оказались чуть хуже ожиданий аналитиков по итогам закрытия торгов в пятницу, когда индексам Мосбиржи и РТС удалось подрасти на 1,3-2,6%, а рублю - заметно укрепиться относительно евро и доллара после нескольких дней падения. В частности, Дейнека из "БКС Премьер" оценивал диапазон для индекса Мосбиржи в 2300-2400 пунктов. Назывались и более оптимистичные верхние границы - более 2700 пунктов. Доллару же прогнозировали ослабление примерно до 72 рублей.

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