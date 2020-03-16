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Wildberries начинает продажу авиабилетов

В компании уточнили, что весь процесс продажи осуществляется на сайте без переадресации на сторонние сервисы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries запускает продажу авиабилетов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Приобрести авиабилеты онлайн покупатели могут в специальном разделе "Авиабилеты". Сервис работает на территории Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что весь процесс продажи осуществляется на сайте без переадресации на сторонние сервисы. Цены на билеты указываются сразу с учетом всех сборов. Оплатить билеты можно онлайн с помощью банковской карты. Клиентам также доступен сервис службы поддержки для отмены и возврата билетов и уточнения интересующих деталей.

Как добавили в компании, в ее планы входит активное развитие сервиса, в том числе появление новых направлений и вариантов полетов (в том числе и чартерные перевозки) и расширение списка авиакомпаний-партнеров. Кроме того, в дальнейшем Wildberries планирует открыть продажи билетов и на другие виды транспорта. В компании пояснили, что проект будет реализовываться совместно с агрегатором по продаже билетов, отказавшись от дальнейших комментариев.

"Мы приняли решение о выходе в сегмент продаж авиабилетов еще в 2019 году, несколько месяцев готовились к запуску нового направления. В течение последнего месяца тестировали продажи авиабилетов в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Москве, и недавно запустили сервис в рамках всей страны. Мы надеемся, что новый сервис Wildberries позволит нашим клиентам успешно совмещать покупки на сайте с выбором и бронированием авиабилетов. В стране большой объем внутренних поездок, развивается внутренний туризм, поэтому мы полагаем, что спрос на данное направление сохранится", - пояснили в пресс-службе компании.

Wildberries - онлайн-ретейлер России, работающий на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает шесть стран: Россия, Польша, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Оборот Wildberries в 2019 году вырос на 88% и достиг 223,5 млрд рублей. По данным на декабрь 2019 года, ежедневно на Wildberries оформляется 750 тыс. заказов. Собственная сеть пунктов выдачи заказов превышает 6,5 тыс. точек в шести странах.

Ассортимент Wildberries насчитывает свыше 3,6 млн товаров от 31 тыс. российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги и многое другое. Около 40% товаров произведены в России.

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