В Думу внесли проект о досрочной пенсии для предпенсионеров, которые не нашли работу

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Депутат Андрей Барышев ("Единая Россия") в понедельник внес в Госдуму законопроект, направленный на возможность предпенсионеров выйти на пенсию раньше срока, если они не могут найти работу. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Согласно документу, граждане предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно - в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Такое право может появиться только у тех граждан, которые были официально признаны безработными в течение одного года и страховой стаж которых превышает 15 лет. При этом новые нормы должны коснуться всех граждан вне зависимости от вида их трудовой деятельности.

Как отмечает автор законопроекта, несмотря на введение уголовной ответственности для работодателей за увольнение или необоснованный отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста, безработица среди таких граждан увеличивается. При этом закон сегодня устанавливает максимальный период выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста в 12 месяцев, а гражданам, имеющим право на досрочный выход на пенсию, - 24 месяца.

Таким образом, отмечает Барышев, граждане, которые в течение этого времени не смогли снова трудоустроиться, оказались "брошены на произвол", что нарушает социальные гарантии, установленные Конституцией РФ.