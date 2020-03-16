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Apple оштрафовали во Франции на €1,1 млрд за нарушение правил конкуренции

Описание
© AP Photo/Remy de la Mauviniere

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Французское ведомство по вопросам конкуренции (Autorité de la concurrence, ADLC) оштрафовало американскую компанию Apple ("Эппл") на 1,1 млрд евро за нарушение правил конкуренции. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике ведомства.

"Управление по вопросам конкуренции оштрафовало Apple на 1,1 млрд евро за ценовой сговор внутри своей сети дистрибьюторов и нарушение экономической независимости [не связанных с ее сетью] продавцов", - отмечается в сообщении.

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