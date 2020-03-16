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Песков: контакты Путина с Эр-Риядом и нефтедобытчиками могут быть оперативно согласованы

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что пока такие встречи не планируются

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встреч с российскими нефтедобытчиками и руководством Саудовской Аравии, однако такие контакты могут быть оперативно согласованы при необходимости. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, она не должна была появляться, пока не планировалась", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Путин провести новую встречу с руководителями компаний энергетического комплекса России. Песков добавил, что также не запланированы контакты с наследным принцем или королем Саудовской Аравии.

"Нет, пока в планах нет, - сказал он. - Сейчас контакты достаточно оперативно согласуются и при необходимости они в графике могут появиться".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская Аравия
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