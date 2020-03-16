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Распространение коронавируса нового типа

TUI Group временно приостанавливает реализацию большинства услуг из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Туристическая группа TUI Group объявила о приостановке продажи туров в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте группы.

"TUI Group решила, в соответствии с правительственными указаниями, приостановить подавляющее большинство туристических операций, включая пакетные поездки, круизы и гостиничные операции. Эта временная приостановка направлена на содействие глобальным правительственным усилиям по смягчению последствий распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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