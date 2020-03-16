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Госдума может до конца недели принять закон о фиксации цен на лекарства

Речь идет о законопроекте, который позволит правительству в чрезвычайных ситуациях принимать решение о фиксации цен лекарства на срок до 90 дней
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы ускорят работу над законопроектами, которые облегчат доступ граждан к лекарствам и позволят правительству зафиксировать цены на них, сообщил в понедельник журналистам первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Речь идет о законопроекте, который позволит правительству РФ в чрезвычайных ситуациях принимать решение о фиксации цен лекарства на срок до 90 дней. "Мы рассчитываем принять его завтра в первом чтении. Поскольку данный законопроект не является предметом совместного ведения, мы думаем, что мы могли бы принять его в среду во втором, а в четверг в третьем чтении", - заявил Исаев.

Кроме того, депутаты намерены в среду рассмотреть во втором чтении законопроект о дистанционной торговле лекарственными препаратами. Члены профильного комитета Госдумы и представители Минздрава ранее не могли договориться о некоторых нормах документа, в частности, депутаты настаивали на возможности дистанционной продажи рецептурных препаратов, но министерство выступало против этого. По словам Исаева, депутаты согласны "пойти навстречу" и отказаться от такой поправки.

Как отметил Исаев, депутаты также планируют до конца недели рассмотреть во втором и третьем чтениях законопроект о биологической безопасности. "Все три закона направлены на то, чтобы дать дополнительные инструменты в руки правительства, защитить интересы наших граждан в условиях разворачивающейся в мире пандемии коронавируса", - отметил Исаев.

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