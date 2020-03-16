Комитет ГД одобрил ко II чтению расширение налоговой тайны данными о доходах для соцзащиты

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предусматривающий расширение понятия налоговой тайны за счет сведений о доходах физлиц, предоставляемых налоговыми органами в органы социальной защиты. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 18 марта.

Такая мера, как расширение понятия налоговой тайны, необходима для проверки уровня доходов граждан, претендующих на получение социальной помощи, в частности пособий на ребенка от трех до семи лет, считают авторы законопроекта. "Для обеспечения реализации максимально удобного для граждан механизма получения мер социальной защиты, исключающего необходимость сбора документов, подтверждающих уровень их дохода, необходимо обеспечить получение органами, уполномоченными в сфере социальной защиты населения, соответствующих сведений не от граждан, а от госорганов, располагающих такими сведениями. При этом крайне важно гарантировать гражданам режим безопасности получаемых этими органами сведений", - говорится в пояснительной записке.

Понятие налоговой тайны предполагает режим неразглашения сведений, составляющих налоговую тайну, специальный режим хранения и доступа, ответственность за утрату соответствующих документов, отмечают авторы документа.

Законопроектом также предлагается снять ограничение в размере 1 млн рублей, действующее в настоящее время в отношении освобождаемых от налогообложения доходов, получаемых в виде единовременных компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам в соответствии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор". Предполагается, что эта норма будет применяться уже с налогового периода 2020 года.

Налоговая льгота будет иметь обратную силу

Ко второму чтению была одобрена поправка, согласно которой налоговая льгота для участников программ "Земский учитель" и "Земский доктор" будет иметь обратную силу и применяться в отношении выплат, уже произведенных с начала 2020 года. Ранее о необходимости такой поправки говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также по решению комитета действие этой льготы не будет ограничено 31 декабря 2022 года, будет иметь бессрочный характер.

Кроме того, была принята поправка об освобождении от НДФЛ доходов членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающим не на постоянной основе, а также работникам Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии за услуги, связанные с подготовкой и проведением общероссийского голосования. Сейчас освобождение доходов членов избиркомов от НДФЛ действует для услуг, связанных с подготовкой выборов и референдумов.