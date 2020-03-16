Форум "Госзаказ-2020" перенесен на 2021 год из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Оргкомитет XVI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ-2020" принял решение перенести форум на 2021 год из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте официального сетевого издания форума "Цифровые закупки".

"В соответствии с федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также в целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции оргкомитетом принято решение о переносе XVI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ: национальные проекты", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что все ранее заявленные темы получат свое развитие, а вынужденную отсрочку используют для того, чтобы сделать программу еще более насыщенной и практически полезной для участников.

На сайте самого форума "Госзаказ-2020" уточняется, что в следующем году он будет проходить с 24 по 26 марта.

В этом году форум должен был проходить в подмосковном парке "Патриот". В прошлом году в 15-м по счету форуме приняли участие более 7 тыс. человек.

Форум "Госзаказ"

"Госзаказ-2020" на протяжении 15 лет является самым крупным событием федерального уровня в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. В предыдущие годы ключевой темой форума было нормативное регулирование контрактной системы. В этом году планировалось, что сверхзадачи национальной экономики станут главной темой форума, в частности процесс адаптации предприятий оборонно-промышленного комплекса к системе государственных, муниципальных и корпоративных закупок, реализации программ импортозамещения и национальных проектов.