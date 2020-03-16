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Распространение коронавируса нового типа

Ryanair заявила о прекращении большинства полетов в ближайшие 7-10 дней

В апреле и мае компания может сократить количество посадочных мест вплоть до 80%

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Ирландская авиакомпания Ryanair заявила о приостановке большинства полетов своих самолетов в Европе в ближайшие дни из-за жестких ограничений, введенных государствами в рамках борьбы с пандемией коронавируса, не исключив полного прекращения полетов в апреле и мае. Об этом говорится в сообщении крупнейшего бюджетного авиаперевозчика Европы, распространенном в понедельник на Лондонской фондовой бирже.

"Ryanair ожидает, что в результате [введенных] ограничений остановит эксплуатацию большинства своего самолетного парка в Европе на протяжении ближайших 7-10 дней. В странах, в которых эксплуатация авиапарка не остановлена, ограничения по социальному дистанцированию могут сделать перелеты во всех отношениях нецелесообразными, если вообще не невозможными", - информировала компания, упомянув, что о полном или частичном запрете на полеты в последние дни объявили полтора десятка европейских стран.

"В апреле и мае Ryanair теперь ожидает сократить количество посадочных мест вплоть до 80%, а полного прекращения эксплуатации авиапарка исключать нельзя", - говорится в заявлении лоукостера, имеющего в своем авиапарке более 300 самолетов (почти все - Boeing 737-800) и осуществляющего рейсы по 225 направлениям.

На этих новостях акции авиаперевозчика на Лондонской фондовой бирже демонстрируют падение на 19,52% и сейчас торгуются на уровне €8,45 за акцию. Активно инвесторы избавляются от акций других авиакомпаний. Бумаги международного авиационного холдинга IAG, в состав которого входят авиакомпании British Airways и Iberia, подешевели за час торгов на 23,21%, до £269 за акцию. Ценные бумаги бюджетного авиаперевозчика EasyJet, также объявившего в понедельник о значительном сокращении полетов, просели на 22,95%, до £606,20 за акцию.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

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ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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