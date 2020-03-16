"Аэрофлот" получил несколько тысяч обращений по возврату стоимости авиабилетов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" фиксирует несколько тысяч обращений по возврату средств за вынужденно отмененные рейсы, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании Михаил Демин. Одновременно с этим осуществляются перебронирования для срочного возврата граждан из стран, с которыми закрыто авиасообщение.

"В настоящий момент в обработке несколько тысяч обращений в связи с возвратом средств по вынужденно отмененным рейсам. Срочные возвраты средств осуществляются, однако в то же самое время контакт-центр и офисы заняты перебронированием билетов для срочного возврата граждан из стран, с которыми прервано регулярное авиационное сообщение", - сказал Демин, напомнив, что для этих целей "Аэрофлот" организует в течение ближайших дней специальные рейсы для возвращения людей домой.

"Изменение даты и времени вылета производится без обращения пассажира и направляется по электронной почте. Мы просим пассажиров самостоятельно проверять статус бронирования", - добавил Демин.