"Аэрофлот" намерен сохранить коллектив летного состава на фоне приостановки ряда рейсов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот", несмотря на приостановку ряда международных рейсов, постарается сохранить коллектив летного состава. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. По ее словам, часть сотрудников, у которых был неиспользованный отпуск, решили им воспользоваться.

"Конечно, мы ощущаем колоссальное давление, прежде всего, финансовое, в связи с запретами перелетов, отменой рейсов, снижением спроса. Сотрудникам, у которых есть значительные неиспользованные отпуска, предложено ими воспользоваться, и многие, нужно сказать, откликнулись на это предложение. При этом, безусловно, сохранение уникального коллектива - одна из самых важных задач в компании", - отметила Спивакова.

"С учетом высокой стоимости и сроков подготовки и обучения летного состава, наземных служб, наличия целого ряда уникальных компетенций, для нас вопрос сохранения коллектива - это фундаментальный вопрос устойчивости компании", - добавила она.