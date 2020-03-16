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Распространение коронавируса нового типа

Zara может временно закрыть свои магазины в России

В компании при этом рассчитывают на изменение условий договоров аренды с владельцами ТЦ на фоне снижения их посещаемости из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ретейлеры направили владельцам торговых центров обращения, с просьбой снизить ставки арендной платы за торговые площадки на фоне снижения посещаемости ТЦ из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на копии обращений.

По информации издания, "Зара СНГ", подконтрольная компании Inditex (бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka и Pull&bear), не исключила временное закрытие магазинов. Более того, она попросила владельцев ТЦ не взимать за этот период арендную плату. Компания также рассчитывает на изменение условий договоров аренды. В свою очередь, дочерняя компания LPP (бренды Reserved, Mohito, House и Cropp), сообщила о приостановке заключение новых договоров аренды, завершении инвестиционных планах и может попросить о снижении ставок по аренде после анализа продаж за февраль и март текущего года.

Источник издания в отрасли также сообщил, что парфюмерные сети "Золотое яблоко" и "Рив Гош" также намерены просить скидок по арендной плате.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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