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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Цена нефти Brent снизилась до $30 за баррель

Цена упала на 10%
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и достигла отметки в $30,43 за баррель, что на 10,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, следует из данных торговой площадки на 14:31 мск.

На 14:43 мск нефть марки Brent достигла отметки в $30,3 доллара (-10,5%), а WTI - на 29,53 доллара (-8%).

На фоне снижения цен на нефть, рубль дешевеет по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара находился на уровне 75,05 рубля (+3,4%), а курс евро достигал 83,8 рубля (+3,8%).

Теги
ВеликобританияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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