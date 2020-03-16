ВТБ рассчитывает в рамках новой стратегии увеличить прибыль до 300 млрд рублей за три года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Группа ВТБ в начале года приняла новую стратегию развития "600 дней" и рассчитывает в ближайшие три года увеличить прибыль до 300 млрд рублей, сообщил глава банка ВТБ Андрей Костин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы сейчас, с начала этого года, приняли амбициозную программу, назвали "600 дней", потому что мы за 20 месяцев планируем провести глобальную трансформацию нашего банка на принципиально новой цифровой основе, что создаст, конечно, дополнительный комфорт для наших клиентов, что даст им большой набор новых цифровых продуктов. И не в последнюю очередь важно то, что мы считаем, что с помощью этих мер мы в ближайшие три года сумеем увеличить нашу прибыль в полтора раза и довести ее до 300 млрд [рублей], что, мне кажется, будет уже очень хорошим показателем для деятельности банка", - сказал Костин.

Ранее Костин заявлял, что ВТБ совместно с партнерами в сфере недвижимости близок к завершению создания жилищной экосистемы.