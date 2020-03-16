Mail.ru Group переводит сотрудников на режим работы из дома

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Компания Mail.ru Group временно переводит своих сотрудников на дистанционную работу для профилактики коронавируса. Об Этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Ключевая ценность Mail.ru Group - здоровье и благополучие своих сотрудников. В сложившейся ситуации мы считаем правильным временно перейти на удаленный режим работы. Большинство коллег продолжат трудиться из дома как минимум до 31 марта. Чтобы помочь сотрудникам не отвлекаться на бытовую рутину, мы выдадим каждому индивидуальные промокоды на Delivery Club", - сообщили в компании.

По данным пресс-службы, офис продолжит работать для тех, кто не может выполнять свои обязанности издалека, но столовая, ресторан, спортивный зал, салон красоты, кофейни, химчистка, фреш-бар, а также кабинеты массажиста и психолога закроются.

"Всем, кто вынужден остаться в зданиях, компания обеспечит бесплатные поездки Ситимобил на работу и домой. Мы сделаем все, чтобы новый формат работы остался незамеченными для более чем ста миллионов наших пользователей. Кроме того, внутри компании запущен массовый сбор идей по новым сценариям применения продуктов на благо общества во время вспышки вируса: от развлекательных сервисов, которые помогут скрасить домашнюю тоску, до систем информирования населения и доставки жизненно важных продуктов и вещей", - дополнили там.