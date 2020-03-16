Эксперты указали на рост стоимости упаковки медицинских масок в РФ в 2,8 раза

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Средняя цена медицинских масок в несетевых аптеках России на фоне распространения нового коронавируса в мире увеличилась с начала 2020 года в 2,8 раза, до 98 рублей за упаковку. Об этом говорится в сообщении аналитического портала PharmaDATA, который специализируется на изучении фармацевтического рынка.

"Статистика демонстрирует рост средней цены на медицинские маски по всей стране в период с 1 января по 8 марта 2020 года. С момента предупреждения ВОЗ о распространении коронавируса за пределами Китая средняя стоимость товаров, относящихся к "Маскам медицинским", выросла с 35 рублей до 98 рублей", - отмечается в исследовании.

Как уточнили в компании, для расчета средней цены стоимости упаковки эксперты брали все виды упаковок медицинских масок - от индивидуальной до 125 масок в упаковке.

Данные основаны на информации от 5 тыс. 545 аптек, относящихся к неструктурированной рознице или входящих в региональные сети.