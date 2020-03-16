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Приложение "Яндекс.Такси" прошло регистрацию в Латвии

В компании ожидают, что ограничения работы сервиса должны снять в ближайшее время
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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Приложение "Яндекс.Такси" прошло регистрацию в Автотранспортной дирекции Латвии, ограничения должны снять в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Приложение успешно прошло регистрацию в "Автотранспортной дирекции" Латвии. Дирекция разослала операторам мобильной связи и интернета распоряжении о снятии ограничения, и мы рассчитываем, что доступность "Яндекс.Такси" в ближайшее время полностью восстановится. Мы продолжаем развивать сервис в Латвии, запускать новые функции, внедрять новые разработки, включая технологии безопасности", - сказали в компании.

3 марта местное агентство LETA сообщало, что латвийская государственная "Автотранспортная дирекция" обратилась к предприятиям, обеспечивающим услуги электронной связи, с просьбой заблокировать сайт и мобильное приложение "Яндекс.Такси", потому что эта компания продолжает оказывать услуги без регистрации. Как сказала агентству представитель дирекции Зане Плоне, с 22 января платформы, оказывающие транспортные услуги на легковых автомобилях, должны быть зарегистрированы в "Автотранспортной дирекции", а те, кто этого не сделал, оказывать услуги в Латвии не могут. Контролирующие органы выяснили, что мобильное приложение "Yandex.Taxi" и сайт "taxi.yandex.lv" продолжают оказывать услуги несмотря на то, что у них нет регистрации, утверждало агентство. 

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