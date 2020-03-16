"Русал" из-за коронавируса переходит на удаленную работу

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Алюминиевый холдинг "Русал" из-за коронавируса с 17 марта переводит на режим удаленной работы максимально возможное количество сотрудников подразделений и центрального офиса компании с сохранением непрерывных рабочих процессов. Это следует из сообщения "Русала".

На производстве останутся только те сотрудники, без которых невозможна бесперебойная работа, отмечается в сообщении. На предприятиях будет проводиться дополнительная дезинфекция. Кроме того, полностью запрещены служебные командировки.

"Работа в офисе разрешена лишь в исключительных случаях для выполнения задач, которые не могут быть решены удаленно. Сотрудникам, переведенным на режим работы из дома, рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест. Всем, кто находится в служебных командировках, предписано немедленно вернуться домой. Вводится мораторий на новые командировки. Все коммуникации, встречи и обсуждения переводятся в режим телефонных конференций. Дежурные сотрудники, посещающие офисы, обеспечены полным набором средств защиты от вируса", - говорится в сообщении "Русала".