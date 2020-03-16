Ситуация с коронавирусом не вызвала массовых дефолтов по кредитам в России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Массовых дефолтов по кредитам в России из-за ситуации с новым коронавирусом не наблюдается, сообщил ТАСС президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

"На выплаты по кредитам любого сегмента влияние оказывает в первую очередь экономическая ситуация в стране, а не карантин. На данный момент массовых дефолтов по причине карантина нет", - сказал он, отвечая на вопрос о проблемах с выплатами кредитов и ипотеки гражданами в условиях вводимого большим количеством предприятий карантина.

По его мнению, развитие ситуации будет зависеть от того, какие сценарии борьбы с распространением пандемии будут использоваться и какие меры стимулирования экономики и компенсации потерь при этом будут применяться.

Мехтиев привел в пример Италию, где на время общего карантина банки временно заморозили выплаты по кредитам, чтобы не допустить массовых дефолтов.