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Распространение коронавируса нового типа

Ситуация с коронавирусом не вызвала массовых дефолтов по кредитам в России

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев привел в пример Италию, где на время общего карантина банки заморозили выплаты по кредитам, чтобы не допустить массовых дефолтов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Массовых дефолтов по кредитам в России из-за ситуации с новым коронавирусом не наблюдается, сообщил ТАСС президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

"На выплаты по кредитам любого сегмента влияние оказывает в первую очередь экономическая ситуация в стране, а не карантин. На данный момент массовых дефолтов по причине карантина нет", - сказал он, отвечая на вопрос о проблемах с выплатами кредитов и ипотеки гражданами в условиях вводимого большим количеством предприятий карантина.

По его мнению, развитие ситуации будет зависеть от того, какие сценарии борьбы с распространением пандемии будут использоваться и какие меры стимулирования экономики и компенсации потерь при этом будут применяться.

Мехтиев привел в пример Италию, где на время общего карантина банки временно заморозили выплаты по кредитам, чтобы не допустить массовых дефолтов.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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