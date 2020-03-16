Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с июня 2018 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов на Московской бирже обвалился ниже 2200 пунктов впервые с 19 июня 2018 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 15:50 мск, индекс упал на 5,05%, до 2199,4 пункта.

Индекс РТС опустился на 6,6% и составил 926,23 пункта.

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 10,2%, до $30,4 за баррель. Нефть приближается к отметке в $30 за баррель, минимальному значению с февраля 2016 года.

На фоне снижения цен на нефть рубль дешевеет по отношению к американской и европейской валютам. Так, курс доллара вырос до 74,85 рубля (+3,1%), а курс евро - до 83,53 рубля (+3,4%).

Российский рынок снижается на фоне роста опасений инвесторов из-за пандемии коронавируса.