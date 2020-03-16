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Египет прекращает авиасообщение с 19 по 31 марта

Все желающие иностранные граждане могут покинуть страну до этого срока, указал глава правительства республики Мустафа Мадбули

КАИР, 16 марта. /ТАСС/. Египет прекращает авиасообщение с 19 по 31 марта. Об этом сообщил в понедельник в Каире глава правительства Мустафа Мадбули.

"С четверга и до 31 марта прекращается авиасообщение через все аэропорты страны, - заявил он на пресс-конференции. - Все желающие иностранные граждане могут покинуть Египет до этого срока".

По словам премьер-министра, только эта мера, как ожидается, обернется убытками государству в размере 2,25 млрд ег. ф. (свыше $143 млн), а общие потери казны могут составить 113 млрд ег. ф. (более $7 млрд).

В Египте на данный момент официально зарегистрировано 126 случаев заражения новым коронавирусом, два человека умерли, 26 выздоровели.

Теги
ЕгипетМадбули, МустафаРаспространение коронавируса нового типа
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