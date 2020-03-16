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Греф перешел на удаленную работу из-за ситуации с коронавирусом

Глава Сбербанка в начале марта находился в командировке в ряде европейских стран
Глава Сбербанка Герман Греф Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава Сбербанка Герман Греф
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф после командировки в Европу начал работать удаленно на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

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"Президент банка Герман Греф в начале марта находился в командировке в ряде европейских стран. Как ответственный руководитель он последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции и до конца текущей недели работает в удаленном формате", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Сбербанке создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы, а также принят целый комплекс мер для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов банка, подчеркнули в пресс-службе. "На прошлой неделе штабом принято решение о переводе части офисных сотрудников, в том числе и членов правления банка, на удаленный режим работы. Сегодняшнее оперативное совещание правления прошло с удаленным подключением 50% руководства банка", - добавили в Сбербанке.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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